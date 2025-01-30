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13:48, 30 января 2025Экономика

Постановщик «Ежика в тумане» подала иск к ЦБ

Художник «Ежика в тумане» Ярбусова заявила о нарушении авторских прав ЦБ РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала иск к Центральному Банку России в Мещанский районный суд Москвы и заявила о нарушении авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ярбусова отметила, что в 2024 году ЦБ выпустил три вида монет «Ежик в тумане» из серии «Российская (советская) мультипликация» без ее разрешения и указания авторства, чем нарушил ее права. Используя интеллектуальную деятельность, регулятор нарушил авторские права, считает она.

Вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда города Москвы не решен, отмечают в пресс-службе судов.

В комментарии для РИА Новости пресс-служба «Союзмультфильма» заявила, что компания является обладателем исключительной лицензии на мультфильм «Ежик в тумане». Как гласит договор, киностудия вправе использовать персонажа ленты для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования. «Союзмультфильм» с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле, подчеркнули представители компании.

Банк России выпустил памятные монеты «Ежик в тумане», изготовленные из серебра и недрагоценных металлов, в сентябре 2024-го. Они посвящены известному одноименному мультфильму, снятого в 1975 году режиссером Юрием Норштейном. Тираж этой монеты составил семь тысяч экземпляров.

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