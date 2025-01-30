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16:01, 30 января 2025Экономика

Поставляемую в Россию птицу сочли опасной

Mash: В поставляемой в РФ из Казахстана курице нашли смертельно опасную листерию
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В поставляемой в РФ из Казахстана курице нашли смертельно опасную бактерию листерию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Опасную птицу поставляет крупнейший производитель курицы в соседней республике, Макинская птицефабрика. Помимо России, он также обеспечивает продуктами Киргизию и Узбекистан. Заражение птицы зафиксировали сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю — они взяли на пробу партию курицы в Барнауле. После обнаружения листерии продукцию изъяли.

Листерия — возбудитель опасного инфекционного заболевания листериоза, который поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы. Инкубационный период болезни может протекать до 90 дней, она наиболее опасна для беременных, новорожденных, пожилых, онкобольных и людей со слабым иммунитетом.

Как ранее отмечали в Россельхознадзоре, главными поставщиками курятины в Россию в 2024 году стали государства Латинской Америки (Бразилия, Парагвай, Аргентина, Колумбия, Уругвай), а также Белоруссия. По данным ведомства, соседняя республика обеспечивает Россию более чем половиной всей импортируемой мясной продукции. За 12 месяцев из Белоруссии было ввезено порядка половины от всего импорта говядины (46 процентов), мяса и субпродуктов птицы (51 процент) и большую часть готовой мясной продукции (97 процентов).

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