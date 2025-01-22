Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:19, 22 января 2025Экономика

Китай в разы увеличил поставки в Россию одного вида мяса

Россельхознадзор: Китай в пять раз увеличил поставки в Россию мяса птицы
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

По итогам 2024 года Китай в пять раз увеличил поставки в Россию мяса птицы. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает газета «Известия».

Главными поставщиками этого вида мяса остались государства Латинской Америки (Бразилия, Парагвай, Аргентина, Колумбия, Уругвай), а также Белоруссия. По данным ведомства, соседняя республика обеспечивает Россию более половины всей импортируемой мясной продукции. Так, например, за последние 12 месяцев доля из Белоруссии было ввезено 46 всего импорта говядины, 51 процент — мяса и субпродуктов птицы и 97 процентов готовой мясной продукции. Касательно отгрузок молочной продукции доля Белоруссии составила 94, а пищевого куриного яйца — 87 процентов.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2024 году Китай нарастил закупки филе и другого мяса рыбы из России в полтора раза в сравнении с показателем 2023-го. За 12 месяцев суммарные объемы экспорта филе и мяса рыбы из России в Китай
увеличились до 86,1 миллиона долларов в денежном выражении, рекордного уровня с 2015 года.

При этом поставки пива в Китай составили 17,3 миллиона долларов. По сравнению с 2023 годом снижение оценивается в 14,4 процента. Импорт китайского пива в Россию в то же время вырос почти в два раза, продукции поставили почти на 30 миллионов долларов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Посмотрим, как все сложится». Трамп высказался о дальнейшей военной поддержке Киева и раскритиковал Евросоюз

      Рейс застрявших в Гаване российских туристов в Москву снова отложили

      В России захотели отдавать приоритет женам мобилизованных при трудоустройстве

      Россиянки Шнайдер и Андреева вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

      Сотрудник банка воспользовался положением и вынес миллионы из ячейки россиянина

      В Киеве прогремели взрывы

      Республиканцы разочаровались в Трампе из-за одного его решения

      Пропавший без вести россиянин прикрывался телами бойцов ВСУ ради одной цели

      Стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации

      В Москве вновь потеплеет до плюсовых значений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше