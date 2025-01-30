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08:54, 30 января 2025Мир

Премьер Палестины захотел восстановить Газу с помощью Трампа

Премьер Палестины Мустафа пообещал восстановить Газу с помощью США и СА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Мустафа пообещал восстановить сектор Газа с помощью США и Саудовской Аравии (СА). Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, кто будет контролировать и восстанавливать Газу, когда война Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС будет официально завершена, является одним из вопросов, обсуждаемых в ходе процесса прекращения огня, и Палестинская автономия принимает участие в диалоге.

По словам Мустафы, восстановление Газы создаст основу для нового регионального порядка, поскольку оно будет включать нормализацию дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией — давнюю цель США и американского лидера Дональда Трампа — и ослабит влияние ХАМАС и других поддерживаемых Ираном ополченцев.

Премьер Палестинской автономии выразил оптимизм по поводу первых контактов с помощниками Трампа, однако отверг идею лидера США о переселении большей части из более чем 2 миллионов жителей Газы в такие страны, как Египет и Иордания, в ходе послевоенного восстановления. «У меня есть все основания полагать, что эта администрация действительно поможет нам всем заключить правильную сделку, сбалансированную сделку, которая, как мы надеемся, положит конец конфликту в регионе», — сказал он.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир отказывается участвовать в предложенном Трампом переселении палестинцев. Он счел заявление американского лидера о необходимости принятия Иорданией и Египтом жителей сектора Газа «актом несправедливости»

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