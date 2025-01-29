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17:09, 29 января 2025Мир

Президент Египта отказал Трампу в участии в «акте несправедливости»

Президент Египта счел несправедливым предложение Трампа переместить палестинцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси . Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир отказывается участвовать в предложенном президентом США Дональдом Трампом переселении палестинцев. Об этом сообщает Reuters.

Политик счел заявление американского лидера о необходимости принятия Иорданией и Египтом жителей сектора Газа «актом несправедливости». Ас-Сиси подчеркнул, что Каир будет работать с Трампом над достижением мира между Израилем и палестинцами на основе решения о создании двух государств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с королем Иордании Абдаллой II возможность расселения палестинцев из Газы в соседних странах. В ходе разговора Трамп заявил, что Иордания и Египет должны забрать больше палестинцев из Газы, где война Израиля против ХАМАС привела к гуманитарному кризису. «Я смотрю на весь сектор Газа прямо сейчас, и он в полном беспорядке, в настоящем беспорядке», — отметил он.

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