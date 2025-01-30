Пушков раскрыл причину избрания Трампа

Пушков: Либеральные СМИ перестарались с рекламой Харрис, обеспечив успех Трампа

Либеральные американские СМИ перед выборами президента США перестарались с рекламой Камалы Харрис, из-за чего избиратели отдали предпочтение Дональду Трампу. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что в 2024 году США вошли в десятку стран с самым низким доверием к СМИ.

«Тот факт, что в США доверяет СМИ менее трети населения, несомненно, сыграл большую роль в победе на выборах Дональда Трампа. Судя по всему, либеральные мейнстрим-СМИ так активно навязывали гражданам Камалу Харрис, что большинство американских избирателей проголосовали от противного», — раскрыл причину избрания Трампа Пушков.

Ранее агентство AP сообщило, что стенографисты Белого дома не успевают расшифровывать речи президента США Дональда Трампа из-за их большого объема, что стало для них неожиданной проблемой. В частности, в день инаугурации американский лидер произнес 22 тысячи слов.