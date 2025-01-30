Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 30 января 2025Мир

Пушков раскрыл причину избрания Трампа

Пушков: Либеральные СМИ перестарались с рекламой Харрис, обеспечив успех Трампа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Либеральные американские СМИ перед выборами президента США перестарались с рекламой Камалы Харрис, из-за чего избиратели отдали предпочтение Дональду Трампу. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что в 2024 году США вошли в десятку стран с самым низким доверием к СМИ.

«Тот факт, что в США доверяет СМИ менее трети населения, несомненно, сыграл большую роль в победе на выборах Дональда Трампа. Судя по всему, либеральные мейнстрим-СМИ так активно навязывали гражданам Камалу Харрис, что большинство американских избирателей проголосовали от противного», — раскрыл причину избрания Трампа Пушков.

Ранее агентство AP сообщило, что стенографисты Белого дома не успевают расшифровывать речи президента США Дональда Трампа из-за их большого объема, что стало для них неожиданной проблемой. В частности, в день инаугурации американский лидер произнес 22 тысячи слов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      Трамп рассказал о прослушанных им связанных с авиакатастрофой записях

      На Украине возбудили уголовное дело из-за слов Буданова

      В США раскрыли судьбу Зеленского после окончания украинского конфликта

      Неймар назвал место продолжения карьеры

      Россия заявила об ожидании от Госдепа данных о погибших в авиакатастрофе россиянах

      Пушков раскрыл причину избрания Трампа

      В Испании шесть человек пострадали после взрыва на фабрике Rheinmetall

      В Турции захотели запретить подросткам пользоваться соцсетями

      Подполье заявило о скоплении сил ВСУ у границы с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше