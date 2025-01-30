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16:18, 30 января 2025Мир

В США заявили о неожиданной проблеме Трампа в Белом доме

AP: Стенографисты Белого дома не успевают расшифровывать речи Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Стенографисты Белого дома не успевают расшифровывать речи президента США Дональда Трампа из-за их большого объема, что стало для них неожиданной проблемой. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«В день инаугурации их [слов] было более 22 тысяч, а затем еще 17 тысяч, когда Трамп посетил места катастроф в Северной Каролине и Калифорнии. Этого достаточно, чтобы напрячь уши и пальцы даже самого преданного стенографиста, особенно после четырех лет относительного молчания [бывшего президента] Джо Байдена», — приводит агентство слова собеседников.

Дополнительно уточняется, что перед сотрудниками резиденции американского лидера встал вопрос расширения штата и найма новых стенографистов.

Ранее стало известно, что администрация Трампа требует от министерств и ведомств уволить больше чиновников, чья работа связана с отделами по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI). Также известно, что департамент по делам ветеранов заявил на этой неделе, что отправил почти 60 человек в оплачиваемый отпуск.

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