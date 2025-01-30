Раскрыт гонорар Маликова за выступление

Продюсер Дворцов: Певец Маликов получает от 1,5 миллиона рублей за концерт

Певец Дмитрий Маликов получает от 1,5 миллиона рублей за выступление. Гонорар артиста раскрыл продюсер и шоумен Сергей Дворцов, его слова приводит портал «Страсти».

По словам медиаменеджера, Маликов пользуется огромной популярностью у организаторов. «Востребованность максимальная как для корпоративов, так и для сборных концертов», — отметил он.

Продюсер также рассказал, что сейчас певец активно готовится к сольному концерту в Кремлевском дворце.

Ранее стала известна стоимость концерта группы российской певицы Анжелики Варум на частном мероприятии. По данным Shot, артистка выступает за четыре миллиона рублей или 40 тысяч долларов.