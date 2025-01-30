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07:29, 30 января 2025Забота о себе

Раскрыта причина отстраненного и холодного поведения в постели

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Есть много причин, по которым люди ведут себя холодно и отстраненно в постели, считает психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Отвечая на вопрос читателя The Guardian, она назвала самые частые мотивы такого поведения.

Мужчина, обратившийся к специалистке, пожаловался, что 10 лет занимается сексом с партнершей по одному сценарию: без долгих прелюдий они ложатся в миссионерскую позу, вскоре она испытывает оргазм и оставшееся время без энтузиазма мастурбирует ему. Читатель признался, что так было с самого начала их отношений, но со временем такой формат близости стал расстраивать его. «У меня почти никогда не бывает по-настоящему хорошего оргазма. Это влияет на наши отношения в целом», — пожаловался автор письма.

Стивенсон Коннолли указала, что многие мужчины и женщины не относятся к сексу, как к акту эмоциональной близости. По ее словам, причин этому может быть много: неумение поддерживать настоящую близость, плохое восприятие своего тела, тип личности, при котором трудно расслабиться и довериться другому. «Если ваша партнерша — очень целеустремленная личность, разумно предположить, что ее сексуальный образ действий будет таким же», — объяснила еще одну вероятную причину психотерапевт.

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Эксперт добавила, что отстраненное поведение в постели часто демонстрируют тревожные люди. По словам эксперта, они слишком напуганы, чтобы наслаждаться моментом и интимной близостью, и вместо этого стараются побыстрее все закончить и заняться чем-то другим. Еще одной возможной причиной Стивенсон Коннолли назвала различные фобии: страх прикосновений или микробов.

Чтобы найти правильный подход к партнерше и решить проблему, психотерапевт посоветовала рассмотреть ее сексуальное поведение в контексте личности. Можно попытаться это сделать самостоятельно или обратиться к специалисту. Самое важное, по мнению эксперта, не пускать ситуацию на самотек. «Ваши опасения обоснованы и важны, и вы заслуживаете лучшего», — заключила Стивенсон Коннолли.

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан объяснила причину отсутствия секса у пар среднего возраста. По ее словам, в 40-50 лет происходит переоценка ценностей, к тому же меняется гормональный фон из-за климакса.

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