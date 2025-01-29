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08:30, 29 января 2025Забота о себе

Объяснена причина отсутствия секса у пар среднего возраста

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Пары среднего возраста часто сталкиваются с трудностями в личной жизни, в том числе из-за отсутствия секса, считает эксперт по отношениям Колин Нолан. Причину этого она объяснила, отвечая на вопрос читателя издания Daily Mirror.

За советом к Нолан обратился 51-летний мужчина, который долгое время не занимается сексом с женой. По его словам, когда-то они были близки, но теперь живут как соседи. «Мы редко ссоримся, но это потому, что каждый живет сам по себе. Она, похоже, просто хочет оставить все как есть и не воспринимает мои просьбы всерьез. Я знаю, что не стоит переходить на обвинения, но это она изменилась», — заявил автор письма.

Он добавил, что в отношениях отсутствует не только секс. По его словам, у них нет общих интересов, они не ходят вместе гулять и даже спать ложатся в разное время.

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В ответ Нолан указала, что в среднем возрасте многие пары сталкиваются с такой проблемой, так как этот период часто становится временем для переоценки ценностей. Кроме того, добавила эксперт, на поведение женщин может влиять климакс и гормональные изменения в организме. «Я думаю, тебе нужно перестать ходить вокруг да около и прямо сказать ей, что ты несчастен. Может, ей нравится плыть по течению, но ты этого не хочешь», — заявила Нолан. Она призвала мужчину быть более настойчивым, предложить супруге совместный досуг, начать вместе есть, смотреть телевизор и ложиться спать в одно время.

Эксперт также отметила, что хорошим вариантом будет обратиться к семейному психологу. Если же жена на это не согласится, по мнению Нолан, нужно подумать, что может сделать читателя счастливым, помимо отношений с женой.

Ранее Колин Нолан посоветовала молодой женщине прекратить прощать партнера-эгоиста. По ее мнению, отношения с ним еще могут сложиться, но он должен доказать серьезность своих намерений поступками.

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