Вечно прощающей партнера-эгоиста женщине дали жесткий совет

За советом к эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась 28-летняя женщина, все время прощающая партнера-эгоиста. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

По словам автора письма, они с отцом ее трехлетнего сына живут в разных квартирах, но поддерживают отношения на расстоянии. Женщина признает, что не может положиться на партнера, который уходил от нее несколько раз — один из них, когда она была на восьмом месяце беременности. «Он не может справиться с ответственностью и любым уровнем стресса, которого с ребенком хватает. Его способ пережить неудачу — уйти и тем самым полностью избежать ее. Он всегда возвращается и убеждает меня, что все будет по-другому, и, стыдно признаться, я всегда принимаю его», — рассказала она.

Семья и друзья женщины выступают против отношений с этим мужчиной, а его матери нравится, что сын живет с ней. Автор письма спросила, как ей поступить, чтобы построить доверительные отношения с ним.

По словам Нолан, если доверять мужчине нельзя — отношения с ним нужно разорвать.

Это не значит, что у него не может быть хороших отношений с вашим сыном, что он не может быть важной частью жизни ребенка. Однако уйти сложно. Вашей семье легко приказать вам бросить его, ведь они его не любят. Но они любят вас и не хотят видеть, как обижают их дочь и внука Колин Нолан эксперт по отношениям

Эксперт призвала потребовать, чтобы мужчина доказал действиями, что он способен измениться. В противном случае, считает она, одобрять его постоянные уходы и возвращения будет ошибкой.

Ранее за советом к Нолан обратился 31-летний мужчина, мечтающей жениться на девушке после первого же свидания. В ответ специалистка рекомендовала мужчине не торопиться и не шокировать возлюбленную предложением руки и сердца после первой встречи.