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02:01, 22 ноября 2024Забота о себе

Мечтающему жениться на девушке после первого свидания мужчине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

За советом к эксперту по отношениям Колин Нолан обратился 31-летний мужчина, мечтающей жениться на девушке после первого же свидания. Его письмо, а также полученный ответ опубликовало издание Mirror.

По словам мужчины, на одном из сайтов знакомств он встретил девушку, с которой общается уже несколько недель. Недавно они впервые встретились, и автор письма сразу влюбился. «Когда мы болтали, приходилось по-настоящему сосредотачиваться на том, что она говорила, потому что я был потрясен. Речь идет не только о том, как она выглядит (сногсшибательно), но обо всем — от ее манер до смеха и характера», — рассказывает он.

Теперь мужчина хочет познакомить избранницу с друзьями и семьей, начать жить вместе и жениться. «Я был одинок некоторое время с тех пор, как расстался с предыдущей девушкой, хотя ради развлечения я встречался с несколькими. Ни одна из них не оказала на меня такого эффекта», — заключил он и попросил совета о том, как поступить.

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В ответ Нолан рекомендовала мужчине не торопиться и не шокировать возлюбленную предложением руки и сердца после первой встречи. «Я действительно верю в любовь с первого взгляда, но даже если в нее веришь, все равно нужно узнать человека на более глубоком уровне: узнать о жизни друг друга, о ваших надеждах и планах. Что если она не хочет выходить замуж, быть матерью или жить с кем-то?» — пишет специалистка.

По словам эксперта, первый этап отношений может быть захватывающим, но нужно не торопиться и позволить отношениям развиваться естественным образом.

Возможно, вы предназначены друг для друга. Возможно, вы съедетесь и будете жить долго и счастливо — но не обязательно делать это после первого свидания. Кроме того, это первая женщина, которая вас заинтересовала после расставания с предыдущей партнершей, так что будьте осторожны

Колин Ноланэксперт по отношениям

Ранее Нолан дала совет замужней женщине, растерявшей уважение к мужу, который залез в огромные долги и скрывал это. Специалистка посочувствовала и обманутой жене, и мужу, который боялся рассказать правду.

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