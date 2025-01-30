Распылившие краску на Стоунхендж вандалы отказались признавать вину

Распылившие краску на Стоунхендж экоактивисты отказались признавать вину

Экоактивисты, распылившие оранжевую краску на Стоунхендж, отказались признавать вину в суде. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Два человека отвергли обвинения в нанесении ущерба Стоунхенджу с помощью оранжевой порошковой краски в ходе протеста Just Stop Oil», — отмечается в публикации.

Перед судом предстали 74-летний мужчина и 22-летняя девушка, им вменяют нанесение ущерба охраняемому памятнику и нарушение общественного порядка. Третьему правонарушителю разрешили не присутствовать на слушании. Сообщается, что он предстанет перед судом 30 мая.

Стоунхендж стал объектом протестной акции европейского движения Just Stop Oil 19 июня 2024 года. Активисты окатили сооружение оранжевой краской. Нарушителей арестовали. Инцидент произошел в преддверии праздника летнего солнцестояния, в который у Стоунхенджа собираются тысячи людей.