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06:39, 30 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о маскирующемся под сообщения вирусе в Telegram

IT-специалист Ермаков заявил о маскировке вируса Mamont под сообщение в Telegram
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Вирус Mamont, который распространяется в мессенджере Telegram, маскируется под обычное сообщение. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков.

По словам эксперта, обычно такие сообщения побуждают пользователя кликнуть на ссылку в них. Так, например, злоумышленники присылают файлы-установщики вредоносного программного обеспечения (ПО), обращаясь к жертве с вопросом: «Это ты на видео?».

Сам по себе этот вирус ничем не примечателен, отметил Ермаков. Он может считывать СМС, push-уведомления и фото из галереи, воровать личные данные. Все это чревато репутационными и финансовыми потерями, указал специалист.

«Поэтому надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности», — добавил он, призвав ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам. В случае заражения следует незамедлительно сообщить в банк и поменять пароли к платежным системам и аккаунтам в социальных сетях.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с использованием поддельных приложений-трекеров. Сообщается, что злоумышленники создают сайты ненастоящих оптовых магазинов, на которых предлагают пользователям приобрести товары по низким ценам.

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