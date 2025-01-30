Россиянам назвали четыре правила защиты от мошенников

МВД призвало россиян следить, какие разрешения запрашивает приложение

Чтобы защититься от вредоносных файлов, следует установить надежный антивирус на устройство. Четыре правила, следуя которым можно обезопасить себя от мошенников, назвало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве напомнили, что в сети можно найти вредоносные файлы с расширением APK. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к личной информации пользователя, в том числе к сведениям о банковской карте и совершаемых звонках.

Чтобы обезопасить себя от таких программ, специалисты призвали следить за тем, какие разрешения запрашивает приложение. «Если "фонарик" требует доступ к контактам или камере — это тревожный сигнал», — отметили в МВД.

Также ведомство посоветовало скачивать программы только из официальных источников, в частности из магазинов RuStore, Google Play, Galaxy Store, Huawei AppGallery, F-Droid. Кроме того, МВД напомнило, что важно установить надежный антивирус и использовать сервисы, которые анализируют файлы с расширением APK.

Ранее россиян предупредили об опасной рассылке в Telegram. Сообщается, что злоумышленники отправляют файл, который называют как видеоролик, и интересуются, не запечатлен ли в нем собеседник.