Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:34, 30 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали четыре правила защиты от мошенников

МВД призвало россиян следить, какие разрешения запрашивает приложение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы защититься от вредоносных файлов, следует установить надежный антивирус на устройство. Четыре правила, следуя которым можно обезопасить себя от мошенников, назвало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве напомнили, что в сети можно найти вредоносные файлы с расширением APK. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к личной информации пользователя, в том числе к сведениям о банковской карте и совершаемых звонках.

Чтобы обезопасить себя от таких программ, специалисты призвали следить за тем, какие разрешения запрашивает приложение. «Если "фонарик" требует доступ к контактам или камере — это тревожный сигнал», — отметили в МВД.

Также ведомство посоветовало скачивать программы только из официальных источников, в частности из магазинов RuStore, Google Play, Galaxy Store, Huawei AppGallery, F-Droid. Кроме того, МВД напомнило, что важно установить надежный антивирус и использовать сервисы, которые анализируют файлы с расширением APK.

Ранее россиян предупредили об опасной рассылке в Telegram. Сообщается, что злоумышленники отправляют файл, который называют как видеоролик, и интересуются, не запечатлен ли в нем собеседник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские священники убедили 700 солдат-срочников вернуться в Курскую область. Что об этом известно?

      В НАТО признали превосходство России в беспилотниках над Арктикой

      В России прокомментировали предложение переименовать Финский залив

      Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

      Изучение подвигов героев СВО добавят в школьную программу

      Московских аллергиков предупредили о последствиях оттепельной зимы

      Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

      Премьеры Грузии и Армении провели встречу

      В Еврокомиссии опровергли связь мирных переговоров и поставок газа из России

      Россиянам дали рекомендации по выбору зимней куртки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше