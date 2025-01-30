ЦБ: В 2024 году выдача ипотеки в России упала на 40 процентов

В 2024 году россияне массово отвернулись от ипотеки — выдача кредитов на жилье по итогам года упала почти на 40 процентов, до 4,9 триллиона рублей. Такие данные приводит Центробанк (ЦБ) в инфомационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора РФ в декабре».

Годом ранее, когда ипотечный рынок был перегрет, банки выдали кредиты на 7,8 триллиона рублей. Столь резкое падение показателей регулятор считает некритичным. В ЦБ называют объемы выдачи ипотеки 2024 года сопоставимыми с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 триллиона рублей и 4,8 триллиона рублей соответственно).

В ЦБ уточнили, что основное замедление в выдачах ипотеки произошло во второй половине 2024 года, когда завершилась массовая льготная ипотека на новостройки и ужесточили условия семейной ипотеки.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2025 году выдачи ипотеки могут упасть на треть, до 3,3 триллиона рублей. При этом около 70 процентов придется на льготные программы, убеждены специалисты.