Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:10, 30 января 2025Путешествия

Россияне раскрыли траты на транспорт в путешествиях по стране

Россияне готовы выделить на транспорт в путешествиях от 10 до 50 тысяч рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские туристы рассказали, сколько денег они готовы выделить на транспортные расходы во время путешествий по стране. Эти данные раскрыли аналитики «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, 38 процентов респондентов сообщили, что закладывают на эти нужды от 10 до 30 тысяч рублей. «При этом треть (37 процентов) стараются укладываться в сумму до 10 тысяч рублей, — добавили эксперты компании. — Интересно, что 14 процентов опрошенных готовы потратить на передвижения от 30 до 50 тысяч рублей».

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Россияне просто озверели» Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
«Россияне просто озверели»Русским на Бали грозят депортацией и полицейскими рейдами. Чем они разозлили местные власти?
18 марта 2023
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину. Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
Тысячи беременных россиянок едут в Аргентину.Почему они хотят рожать именно в Южной Америке?
3 марта 2023

Более того, в «Авито» заявили, что более 50 тысяч рублей на транспорт тратят 6 процентов респондентов.

Также стало известно, что 41 процент путешествующих по России туристов предпочитают передвигаться на автомобиле, а треть (34 процента) — на поезде. «Около четверти (21 процент) россиян предпочитают самолеты, — говорится в сообщении. — Реже всего (2 процента) россияне пользуются водным транспортом».

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали россиянам топ-5 стран для отдыха у моря с детьми. По мнению специалистов, одним из лучших государств, где комфортнее всего провести отпуск с детьми зимой 2025 года, является Вьетнам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуристы и тренеры из России находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета. Они должны были лететь с чемпионата США

      Появился предварительный список находившихся на борту разбившегося самолета фигуристов

      В Москве псевдокассир пункта обмена валюты похитил 13,9 миллиона рублей и попался

      В ФФККР заявили об отсутствии российских граждан в разбившемся в США самолете

      НАСА отвергло призыв Трампа немедленно вернуть экипаж Starliner с МКС

      Мединский высказался о симпатии к западным ценностям и патриотизме

      Счастливчик выиграл в лотерею 19 миллионов рублей благодаря предчувствию жены

      «Исламский джихад» передал своим союзникам двух израильских заложников

      На Западе предрекли масштабное отступление ВСУ

      В Приднестровье оценили возможность заменить российский газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше