Россияне раскрыли траты на транспорт в путешествиях по стране

Россияне готовы выделить на транспорт в путешествиях от 10 до 50 тысяч рублей

Российские туристы рассказали, сколько денег они готовы выделить на транспортные расходы во время путешествий по стране. Эти данные раскрыли аналитики «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, 38 процентов респондентов сообщили, что закладывают на эти нужды от 10 до 30 тысяч рублей. «При этом треть (37 процентов) стараются укладываться в сумму до 10 тысяч рублей, — добавили эксперты компании. — Интересно, что 14 процентов опрошенных готовы потратить на передвижения от 30 до 50 тысяч рублей».

Более того, в «Авито» заявили, что более 50 тысяч рублей на транспорт тратят 6 процентов респондентов.

Также стало известно, что 41 процент путешествующих по России туристов предпочитают передвигаться на автомобиле, а треть (34 процента) — на поезде. «Около четверти (21 процент) россиян предпочитают самолеты, — говорится в сообщении. — Реже всего (2 процента) россияне пользуются водным транспортом».

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали россиянам топ-5 стран для отдыха у моря с детьми. По мнению специалистов, одним из лучших государств, где комфортнее всего провести отпуск с детьми зимой 2025 года, является Вьетнам.

