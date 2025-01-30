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19:49, 30 января 2025Силовые структуры

Россиянин попытался вынести алкоголь из магазина и угрожал персоналу пистолетом

В Москве росгвардейцы задержали приезжего за угрозы пистолетом людям в магазине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался вынести алкоголь из магазина, а затем угрожал пистолетом персоналу и прохожим. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке ведомства.

По данным пресс-службы, все произошло в магазине на Борисовской улице в Москве. Неизвестный сначала попытался вынести алкоголь из магазина без оплаты, а когда не смог — начал угрожать персоналу предметом, похожим на пистолет, и скрылся с места происшествия.

Злоумышленник был задержан на проезжей части во время спора с водителем одного из автомобилей — им оказался 52-летний приезжий, находившийся в состоянии сильного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции, а имевшееся при нем оружие направили на экспертизу.

Ранее в Московской области сотрудники Росгвардии задержали россиянина, подозреваемого в угрозах поджога сотрудникам банка.

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