Россиянин провез сотрудника ФСИН на капоте три километра и попал на видео

СК опубликовал видео, как тюменец три километра вез на капоте сотрудника ФСИН

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Тюмени, который провез сотрудника ФСИН на капоте автомобиля три километра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Тюменской области и предоставили видео случившегося.

На кадрах видно, как несколько сотрудников ДПС пытаются остановить машину нарушителя. После того, как водитель делает резкий разворот на светофоре, с капота его авто падает человек.

Как уточнили в СК, все произошло днем 11 января. Злоумышленник находился на территории внешней запретной зоны одного из исправительных учреждений региона и пытался перебросить сверток с запрещенным веществом для осужденных. В этот момент его заметил работник ФСИН и предложил водителю выйти из салона для дальнейшего разбирательства. Тогда мужчина наехал на него и провез на капоте три километра, пока тот не упал на проезжую часть.

В отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее на Урале полицейские задержали пьяного водителя, который провез 200 метров на капоте своей машины инспектора ДПС.