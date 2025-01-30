Россиянина арестовали за доведение несовершеннолетней до суицида

В Уфе арестовали мужчину за доведение несовершеннолетней до суицида

В Уфе арестовали мужчину за доведение несовершеннолетней до суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Башкортостан.

По данным следствия, фигурант после общения с несовершеннолетней в интернете стал испытывать к ней личную неприязнь и, желая отомстить, с апреля по ноябрь 2024 года неоднократно отправлял ей сообщения с угрозами расправы. Также он распространял ложную информацию, унижал и призывал ее свести счеты с жизнью.

Он создал в мессенджере аккаунт и размещал там посты от ее имени о якобы совершаемых ею издевательствах над животными, а также рассылал от имени родственников девушки сообщения интимного характера и с угрозами соседям, знакомым и одногруппникам. Еще обвиняемый делал звонки в школы от имени потерпевшей о якобы минировании, что привело к проверкам в отношении нее.

Следователи СК и оперативники МВД установили личность и местонахождение злоумышленника. Он был задержан в Нижегородской области у себя дома. В ходе обыска была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие отношение к делу.

Возбуждено уголовное дело по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ. Обвиняемый признал вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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