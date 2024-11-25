Полковника российской полиции задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью

В Самаре задержали полковника полиции за сексуальное насилие над дочерью. Об этом сообщает РИА Новости.
Ему предъявлено обвинение по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.
По данным агентства, задержан замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в Самаре, он подозревается в изнасиловании дочери. 11 ноября она совершила попытку суицида, которая закончилась трагически 20 ноября в больнице.
Ранее сообщалось, что в России отменили приговор супругам за доведение ребенка до суицида.