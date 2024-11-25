Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 25 ноября 2024Силовые структуры

Полковника российской полиции задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью

В Самаре задержали полковника полиции по подозрению в изнасиловании дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Самаре задержали полковника полиции за сексуальное насилие над дочерью. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

По данным агентства, задержан замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в Самаре, он подозревается в изнасиловании дочери. 11 ноября она совершила попытку суицида, которая закончилась трагически 20 ноября в больнице.

Ранее сообщалось, что в России отменили приговор супругам за доведение ребенка до суицида.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России баллистическими ракетами. На Западе заявили о новом этапе конфликта

      Путин распространил разовую выплату за участие в СВО еще на одну категорию бойцов

      Дом в российском поселке затопило птичьим пометом

      Российских водителей призвали быть готовыми к розжигу костров

      73-летний пассажир самолета домогался сразу четырех женщин во время полета

      Apple забросила свои самые дорогие наушники

      Два беспилотника сбиты над российским регионом

      Одни беговые кроссовки неожиданно стали самой желанной обувью у модников

      Четвероногий похититель обуви обокрал детей в детском саду

      В «Тракторе» сделали заявление о состоянии пережившего наезд пьяного водителя хоккеиста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше