Полковника российской полиции задержали по подозрению в сексуальном насилии над дочерью

В Самаре задержали полковника полиции по подозрению в изнасиловании дочери

В Самаре задержали полковника полиции за сексуальное насилие над дочерью. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему предъявлено обвинение по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

По данным агентства, задержан замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в Самаре, он подозревается в изнасиловании дочери. 11 ноября она совершила попытку суицида, которая закончилась трагически 20 ноября в больнице.

Ранее сообщалось, что в России отменили приговор супругам за доведение ребенка до суицида.