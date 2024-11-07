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05:49, 7 ноября 2024Силовые структуры

В России отменили приговор супругам за доведение ребенка до суицида

Суд отменил обвинительный приговор супругам за доведение ребенка до суицида
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Апелляционный суд отменил приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым за доведение несовершеннолетнего ребенка до суицида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Утверждается, что в апреле 2022 года их признали виновными по статье 110 УК РФ («доведение до самоубийства»). Ирина получила девять лет колонии, Андрей — восемь с половиной. Впоследствии апелляционный суд отменил этот приговор из-за нарушений уголовно-процессуальных норм, дело рассматривается повторно.

Сейчас мужчина содержится под стражей, а женщина — под домашним арестом. В 2019 году мачеха подростка придумала для него программу похудения. Тот сбросил 21 килограмм веса и жаловался одноклассникам, что родители замучили его упражнениями и грозились отправить в интернат. Вскоре он покончил с собой.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летняя студентка колледжа оказалась в больнице после известия о погибшем на спецоперации (СВО) отце. Юная россиянка попала в детскую больницу имени Филатова после попытки суицида.

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