В России отменили приговор супругам за доведение ребенка до суицида

Суд отменил обвинительный приговор супругам за доведение ребенка до суицида

Апелляционный суд отменил приговор супругам Андрею и Ирине Воропаевым за доведение несовершеннолетнего ребенка до суицида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Утверждается, что в апреле 2022 года их признали виновными по статье 110 УК РФ («доведение до самоубийства»). Ирина получила девять лет колонии, Андрей — восемь с половиной. Впоследствии апелляционный суд отменил этот приговор из-за нарушений уголовно-процессуальных норм, дело рассматривается повторно.

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