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08:56, 6 ноября 2024Россия

17-летняя россиянка оказалась в больнице после известия об отце с СВО

В Петербурге студентка оказалась в больнице после известия об отце с СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 17-летняя студентка колледжа оказалась в больнице после известия об отце, находящемся на специальной военной операции (СВО), сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, юная россиянка попала в детскую больницу имени Филатова после попытки суицида. Она не совладала с эмоциями, когда узнала, что отца больше нет в живых, пояснила мать девушки.

Сейчас со студенткой все в порядке, она вернулась домой после лечения.

До этого родители не вернувшегося с СВО жителя Тюмени Егора Якубенко получили от сына письмо с его предсмертными просьбами.

Мать военного пояснила, что ее сын отправился в зону боевых действий после возвращения со срочной службы, чтобы помочь своим знакомым, уже находящимся там. Сначала его определили в снайперы, а позже он перевелся в разведчики.

ЖЗЛ
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