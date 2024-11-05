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12:48, 5 ноября 2024Россия

Россияне получили письмо от не вернувшегося с СВО сына

В Тюмени родителям не вернувшегося с СВО бойца передали его письмо
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Родители не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) жителя Тюмени Егора Якубенко получили от сына письмо с его предсмертными просьбами. Об этом пишет «Тюменская линия».

Как стало известно, последние слова сына супругам передал его друг. В письме участник СВО попросил мать и отца впервые в жизни съездить на море, посадить на даче виноград, построить баню и завести собаку. Россияне подчеркнули, что уже выполнили все эти просьбы.

В беседе с информагентством мать бойца Гульнара Якубенко рассказала, что ее сын отправился на СВО после возвращения со срочной службы, чтобы помочь своим знакомым, уже находящимся в зоне боевых действий. Там мужчину сначала определили в снайперы, однако он перевелся в разведчики. Примерно в это время военнослужащий и написал письмо на случай своей смерти, которое передал другу на хранение.

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Ранее на теле бойца СВО из Татарстана нашли письмо от 14-летней школьницы из Сызрани, в котором та просила 52-летнего военнослужащего беречь себя, так как ему нужны силы для защиты находящейся за его спиной «тысячи жизней». Родные мужчины захотели встретиться с автором письма и вскоре его удалось найти.

ЖЗЛ
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