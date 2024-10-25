Найдена написавшая хранимое до смерти бойцом СВО письмо школьница

Письмо, которое хранил погибший боец СВО, написала школьница из Сызрани

В Сызрани нашли школьницу, которая написала письмо, найденное у погибшего на специальной военной операции (СВО) бойца. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ.

Военнослужащий хранил послание школьницы при себе до самой смерти. В обращенных к неизвестному ей солдату строках девочка выражала уверенность, что он вернется домой. После обнаружения письма родственники военнослужащего начали поиски школьницы.

Автором обращения к солдату оказалась ученица сызранской школы № 14 — она узнала свой почерк и рисунок под текстом, откликнулась на просьбу родственников бойца и пообещала встретиться с ними.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов получил письмо дочери другого участника СВО и поделился своими впечатлениями от прочитанного. По словам политика, в нем клокотала злоба из-за описанного автором послания. Речь в письме шла о ситуации, в которой оказался военнослужащий после получения травмы в зоне боевых действий.