Россиянина осудили на 13 лет за поджоги на железной дороге по заданию Украины

ФСБ: Житель Мордовии получил 13 лет колонии за поджоги на ж/д по заданию Украины

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 13 годам лишения свободы 23-летнего жителя Мордовии за поджоги на железной дороге, совершенные им по заданию украинской спецслужбы. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ России по Республике Чувашия.

Мужчина признан виновным по статье 205 УК РФ («Теракт»). Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Осужденный полностью признал свою вину.

Суд установил, что житель Мордовии и его знакомые связались через мессенджер с представителями спецслужбы Украины и предложили за деньги совершить теракт на российских предприятиях. В декабре 2022 года по указанию куратора подсудимый поджег батарейные шкафы у станций Светотехника и Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга — Саранск. Поджигателя нашли и задержали сотрудники ФСБ.

Его сообщник получил два года заключения в колонии-поселении.

Ранее 30 января сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд приговорил мужчину к 16 годам за подготовку теракта.