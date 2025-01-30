Россиянина приговорили к 16 годам за подготовку теракта

В Ростове-на-Дону суд приговорил мужчину к 16 годам за подготовку теракта

В Ростове-на-Дону суд приговорил мужчину к 16 годам за подготовку теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Как установил суд, в период с марта по апрель 2022 года Николай Ефремов в мессенджере установил контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины. В ходе этого общения он был привлечен к сотрудничеству. Подсудимый согласился выполнять задания сотрудника, являвшегося одним из руководителей террористического сообщества. Ефремов должен был перемещать, хранить оружие и средства для последующего использования при совершении террористического акта.

Выполняя задание куратора, в период с августа 2022 года по октябрь 2023 года он, соблюдая меры конспирации, провел слежку и фотосъемку, а также сбор сведений о транспортных средствах военнослужащих МВД ДНР. 16 сентября 2023 года неизвестный сотрудник ГУР Украины связался с подсудимым и дал ему задание заложить самодельное взрывное устройство.

Для этого неустановленное лицо спрятало в тайнике взрывчатое вещество и составные части, а также инструкцию по сборке. Содержимое тайника было обнаружено и заменено сотрудниками правоохранительных органов на муляж.

В период с 11 по 14 октября 2023 года Ефремов получил задание пройти обучение по использованию взрывных устройств и взрывчатых веществ. С этой целью он посмотрел и изучил материалы, которые ему прислали на электронную почту. После этого подсудимый должен был извлечь из тайника самодельное взрывное устройство, что он и сделал. Затем поместил содержимое в рюкзак и стал хранить при себе. Совершение террористического акта не было доведено до конца, потому что его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

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