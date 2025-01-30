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07:42, 30 января 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 18 годам за поджог военкомата

Военный суд приговорил мужчину к 18 годам за поджог военкомата в Братске
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 23-летнего жителя Иркутской области Дмитрия Михеева (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за финансирование террористической организации и поджог военкомата в Братске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По версии следствия, осужденный сам начал переписку с представителем «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и перевел организации деньги. Он также получил методические материалы по совершению террористических актов и изготовлению зажигательной смеси, опираясь на информацию из которых, Михеев поджег здание военного комиссариата Братска. Ущерб от его действий оценили в полтора миллиона рублей.

Ранее в Башкортостане задержали 25-летнего мужчину за попытку вступить в ряды террористической организации «Легион "Свобода России"»

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