Россиянина приговорили к 18 годам за поджог военкомата

Военный суд приговорил мужчину к 18 годам за поджог военкомата в Братске

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы 23-летнего жителя Иркутской области Дмитрия Михеева (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за финансирование террористической организации и поджог военкомата в Братске. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По версии следствия, осужденный сам начал переписку с представителем «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и перевел организации деньги. Он также получил методические материалы по совершению террористических актов и изготовлению зажигательной смеси, опираясь на информацию из которых, Михеев поджег здание военного комиссариата Братска. Ущерб от его действий оценили в полтора миллиона рублей.

Ранее в Башкортостане задержали 25-летнего мужчину за попытку вступить в ряды террористической организации «Легион "Свобода России"»