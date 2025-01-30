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05:30, 30 января 2025Путешествия

Россиянка описала отдых на горнолыжном курорте Сочи фразой «постигло разочарование»

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Россиянка описала отдых в отеле на одном из горнолыжных курортов Сочи фразой «постигло разочарование». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что ее выбор пал на четырехзвездочную гостиницу Alcont by Stellar по нескольким причинам. «Во-первых, лучшая цена — 5,2 тысячи рублей за ночь, плюс завтрак по системе "шведский стол", — пояснила она. — Во-вторых, в отеле есть бассейн и парная. В-третьих, я уже останавливалась в других отелях сети Stellar и оставалась довольна».

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Отдыхающая отметила, что заселение в отель прошло быстро и беспроблемно. Впечатления от номера остались отличные. «Чисто, уютно, хорошая мебель и сантехника, все, что должно быть по стандартам четырехзвездочного отеля, присутствовало», — добавила она.

При этом, по словам туристки, зона спа оставила после себя неоднозначные впечатления. «Меня, увы, постигло разочарование, — подчеркнула она. — А ведь на парную были большие надежды».

В частности, подогреваемый бассейн в гостинице на деле оказался еле теплым, отчего плавать в нем было некомфортно. «Зато кроме меня и детей больше никто не решался заходить в бассейн, поэтому было малолюдно, — заявила она. — Стараюсь искать во всем плюсы».

Ранее стало известно, что россияне продолжили бронировать туры на южные курорты России после разлива мазута в Черном море.

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