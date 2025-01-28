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12:49, 28 января 2025Путешествия

Россияне продолжили бронировать туры на Черное море после разлива мазута

Курорты Краснодарского края и Крыма лидируют по бронированиям на лето в России
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне продолжили бронировать туры на южные курорты России после разлива мазута в Черном море. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные туроператора «Алеан».

Отмечается, что после новогодних праздников россияне стали активно планировать отпуска на будущий год. По бронированиям на лето черноморские курорты продолжают лидировать.

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На Крым и Краснодарский край приходится 59 процентов предстоящих поездок (Сочи — 27 процентов, Крым — 11 процентов, Геленджик — 10, Анапа — 6, Туапсе — 5).

В то же время спрос на нечерноморский отдых в целом вырос на 18 процентов. Наиболее значительный прирост бронирований летних туров наблюдается в Дагестане — в январе число запросов выросло в три раза.

Кроме того, россияне стали чаще бронировать туры в Калининградскую область (плюс 33 процента за январь), Приморский край (плюс 45 процентов), Минводы (плюс 15 процентов) и на Алтай (плюс 16 процентов).

Ранее стало известно, что россияне отменяют путевки в Анапу из-за разлива мазута у берегов курорта.

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