Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 30 января 2025Россия

Российские депутаты оценили и сочли поучительным откровенное видео с участием коллеги

Заксобрание Иркутской области осудило депутата Гудкова за откровенное видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Папаша Миднайт»

Депутаты Заксобрания Иркутской области на заседании оценили откровенное видео с участием коллеги, члена партии «Новые люди» Александра Гудкова. Об этом сообщает портал «ИрСити».

По информации издания, еще в 2023 году депутата сняли на видео во время стриптиза — в то время, как Гудков сидел на стуле, вокруг него танцевала почти обнаженная женщина. Недавно кадры попали в Сеть и вызвали резонанс в регионе.

В итоге, с видео ознакомилась комиссия по этике регионального закса, осудила его и предложила коллегам Гудкова объявить участнику стриптиза общественное порицание. Те проголосовали за это решение. Спикер закса Александр Ведерников счел, что случай с депутатом Гудковым является одновременно и позорным, и поучительным.

«Я предостерегаю вас от участия в стрип-квестах в главной зрительской роли, чтобы в душе каждого не возникало такой потребности», — обратился к депутатам Ведерников.

Ранее сообщалось, что депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова написала заявление об освобождении ее от должности заместителя председателя думского комитета по экологии и природопользованию с 3 февраля. Причиной стал скандал с ее сыном, отправившимся на специальную военную операцию.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      Мария Погребняк показала фигуру в купальнике после пластики

      Еврокомиссия попыталась предотвратить раскол ЕС из-за Трампа

      Муж расчленил жену и сварил ее останки

      Россиянин описал район в европейской стране фразой «попал в цыганское гетто»

      ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР

      Раскрыта стоимость самого мощного смартфона Honor в России

      В российском регионе отчим расправился с заступившимся за мать пасынком

      Премьер Палестины захотел восстановить Газу с помощью Трампа

      Грузия закупилась российскими свиньями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше