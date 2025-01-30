Российские депутаты оценили и сочли поучительным откровенное видео с участием коллеги

Заксобрание Иркутской области осудило депутата Гудкова за откровенное видео

Депутаты Заксобрания Иркутской области на заседании оценили откровенное видео с участием коллеги, члена партии «Новые люди» Александра Гудкова. Об этом сообщает портал «ИрСити».

По информации издания, еще в 2023 году депутата сняли на видео во время стриптиза — в то время, как Гудков сидел на стуле, вокруг него танцевала почти обнаженная женщина. Недавно кадры попали в Сеть и вызвали резонанс в регионе.

В итоге, с видео ознакомилась комиссия по этике регионального закса, осудила его и предложила коллегам Гудкова объявить участнику стриптиза общественное порицание. Те проголосовали за это решение. Спикер закса Александр Ведерников счел, что случай с депутатом Гудковым является одновременно и позорным, и поучительным.

«Я предостерегаю вас от участия в стрип-квестах в главной зрительской роли, чтобы в душе каждого не возникало такой потребности», — обратился к депутатам Ведерников.

Ранее сообщалось, что депутат Рязанской областной думы Татьяна Баринова написала заявление об освобождении ее от должности заместителя председателя думского комитета по экологии и природопользованию с 3 февраля. Причиной стал скандал с ее сыном, отправившимся на специальную военную операцию.