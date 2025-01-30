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11:33, 30 января 2025Силовые структуры

Российские полицейские задержали банду китайских контрабандистов с килограммами золота

В Забайкалье задержали контрабандистов из Китая с золотом на 55 миллионов рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Забайкальском крае полиция задержала банду китайских контрабандистов с килограммами золота. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ОПГ на протяжении нескольких месяцев занималась перевозкой в Китай российских драгметаллов. Силовики установили двух активных участников по имени Сюй (организатор и вербовщик группы) и Чэнь (курьер и перевозчик). Последнего задержали вскоре после того, как ему передали шесть килограммов золота на общую сумму 55 миллионов рублей. Он должен был вывести металл на грузовике через пункт пропуска «Забайкальск». Тайник обнаружили во время досмотра.

Контрабандист спрятал 13 золотых слитков в приборной панели кабины. На допросе задержанный рассказал, что золото получил от товарища Сюя. Оба под стражей. Устанавливаются остальные члены банды.

26 декабря 2024 года в московском аэропорту Шереметьево задержали 35-летнего гражданина Китая за перевозку 3,3 тысячи фрагментов бивней мамонта.

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