В московском аэропорту задержали иностранца за контрабанду бивней мамонта

В Шереметьево задержали гражданина Китая с фрагментами бивней мамонта

В московском аэропорту Шереметьево задержали 35-летнего гражданина Китая за перевозку 3,3 тысячи фрагментов бивней мамонта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина собирался улететь в Гуанчжоу и незаконно вывезти из России фрагменты шерстистого мамонта. Таможенникам он сказал, что все это стоит около 300 тысяч рублей и необходимо ему для сувениров на родине. Однако реальная стоимость 40 килограммов фрагментов бивней — более миллиона рублей.

Теперь против иностранца возбуждено дело по статье 226.1 («Контрабанда культурных ценностей в крупном размере») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что гражданин Китая предстанет перед судом по делу о контрабанде зубов кашалота.