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14:05, 30 января 2025Россия

Покинувшие позиции в Курской области срочники вернулись после бесед с духовенством

Протоиерей Василенков заявил о вернувшихся на позиции под Курском 700 срочниках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главный военный священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Василенков заявил, что 700 бойцов-срочников, которые покинули позиции в Курской области, вернулись после общения с представителями духовенства. Свой рассказ священнослужитель представил на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме, трансляцию которых вела «Дума ТВ».

Он отметил, что священники вели работу под Курском с отказниками. «Вдруг все как один отказались убегать и сказали: верните нас на фронт, мы будем драться до конца. Наши воины прекратили отсутствие и пошли вперед», — пояснил протоиерей.

Василенков подчеркнул, что на фронте существует потребность в военном духовенстве. По его мнению, российские военнослужащие «чувствуют силу божью в своих сердцах».

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал языческие обряды и талисманы у российских бойцов.

ЖЗЛ
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