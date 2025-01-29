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13:25, 29 января 2025Россия

Патриарх Кирилл усомнился в пользе обрядов и талисманов для российских военных

Патриарх Кирилл раскритиковал языческие обряды и талисманы у российских военных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл раскритиковал распространение языческих обрядов и талисманов у российских военных. Это следует из его речи, произнесенной на Международных Рождественских образовательных чтениях, ее текст публикуется на сайте московской патриархии.

По словам предстоятеля РПЦ, военным приходит корреспонденция, в которых упоминаются указанные ритуалы и атрибутика. Патриарх усомнился в пользе таких талисманов. Обряды он назвал дикими и псевдотрадиционными, а талисманы — вещами, которые «якобы призваны помочь».

«Усиление позиций разного рода тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки на самых разных уровнях в нынешних условиях представляется как некая идеологическая диверсия», — порассуждал патриарх.

Ранее сообщалось, что амулет покровителя мужчин спас жизнь военнослужащему в Курской области. В шею военному попал осколок мины. Он пробил вену, но благодаря цепочке остановился в двух миллиметрах от артерии.

ЖЗЛ
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