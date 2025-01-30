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10:43, 30 января 2025Бывший СССР

Российские военные продвинулись в сторону ведущей на Запорожье трассы в ДНР

DeepState: Российские войска приблизились к трассе Курахово — Запорожье в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска приблизились к трассе КураховоЗапорожье в районе населенного пункта Андреевка, расположенного на севере от села Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического проекта DeepState, опубликованные в Telegram.

По данным проекта, Вооруженные силы России также продвинулись в сторону трассы в районах населенных пунктов Дачное, Зеленовка и Шевченко. Кроме того, они наступают рядом с населенным пунктом Разлив на юго-западе от Курахово.

Проект также сообщил о продвижении российских войск на юго-западе от Покровска, около сел Успеновка, Новоандреевка и поселков Надеждинка, Удачное и Котлино.

Ранее на Украине подтвердили заход армии России в Андреевку на кураховском направлении. По данным DeepState, Российская армия смогла закрепиться на восточных границах населенного пункта.

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