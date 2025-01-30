Российские войска заняли ключевые опорные пункты ВСУ в Часовом Яре

ТАСС: ВС России заняли вершину «Блока-9» на огнеупорном комбинате в Часовом Яре

Российские войска в ходе успешных наступательных действий в Часовом Яре заняли микрорайон Новосеверный, а также вершину рудника «Блок-9» на местном огнеупорном комбинате. О взятии под контроль ключевых опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Вершина террикона "Блок-9" и микрорайон Новосеверный зачищены от ВСУ. Из оставшихся у противника это были, пожалуй, ключевые опорники», — приводятся слова собеседника агентства.

Отмечается, что занятие стратегической высоты на огнеупорном заводе, а также взятие под контроль Новосеверного серьезно осложняет логистику всей украинской группировки, находящейся в окрестностях Часова Яра.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о динамике операции по взятию под контроль города. По его словам, основные бои проходят в западной части Часова Яра, где ВСУ пытаются зацепиться за последние высотные здания и пока еще в них удерживаются.