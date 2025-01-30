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09:24, 30 января 2025Россия

Российский военный показал школьникам ролики из зоны СВО и захотел занять их делом

Ученикам школы в Биробиджане на уроке показали ролики из зоны боевых действий
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ученикам школы № 5 в Биробиджане в Еврейской автономной области на уроке мужества показали ролики из зоны боевых действий. Об этом сообщает портал «РИА Биробиджан».

По информации издания, в школу пришел боец специальной военной операции (СВО) с позывным Special — оператор беспилотных летательных аппаратов и рассказал школьникам об устройстве и применении дронов. Военный заметил, что захотел «занять школьников полезным делом».

«Я подумал, что конструкторское бюро, где будут работать школьники, может принести много пользы. У нас маленький город, но молодежи здесь много. Их нужно направлять», — заявил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что учеников девятого класса школы № 1 города Холмска на Сахалине научили выживать в зоне СВО.

ЖЗЛ
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