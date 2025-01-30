Рождаемость в России упала до одного из самых низких показателей в истории

Замглавы Минздрава Фисенко: Рождаемость в РФ приблизилась к уровню 2000 года

Абсолютное число рождения детей в России приблизилось к одному из самых низких показателей в истории, который зафиксировали в 2000 году. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Несмотря на то что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — пояснил он.

По его словам, это произошло из-за менее благоприятной возрастной структуры, а также из-за сокращения числа женщин репродуктивного возраста.

Фисенко также заверил, что Росстат прогнозирует рост интенсивности рождаемости после 2027 года, а также увеличение абсолютного числа рождений с 2030-х годов.

Ранее стало известно, что в Самарской области назначили ответственного за коэффициент рождаемости и численность населения. Этим вопросом будет заниматься заместитель председателя регионального правительства.