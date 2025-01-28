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11:51, 28 января 2025Россия

В российском регионе назначили ответственного за повышение рождаемости

В Самарской области ввели должность ответственного за повышение рождаемости
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Самарской области назначили ответственного за коэффициент рождаемости и численность населения. Этим будет заниматься заместитель председателя правительства российского региона, пишет «Российская газета».

Помимо повышения рождаемости, на новой должности чиновник должен будет отвечать за уровень бедности в регионе и ожидаемую продолжительность жизни.

Кроме того, в его же зону внимания отнесена и удовлетворенность участников специальной военной операции (СВО) на Украине возможностями для реабилитации и трудоустройства.

Ранее в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией президент России Владимир Путин обратился к губернаторам фразой «день должен начинаться с этого», имея ввиду меры повышения рождаемости в стране.

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