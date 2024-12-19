Путин обратился к губернаторам фразой «день должен начинаться с этого»

Путин перечислил меры повышения рождаемости в России и обратился к губернаторам

Президент России Владимир Путин перечислил меры повышения рождаемости в России и обратился к губернаторам фразой «ваш день должен начинаться с этого». Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Целая программа создана [в России], и инструменты [повышения рождаемости] совершенствуются. В разные годы по-разному это работает», — начал Путин.

В частности, президент рассказал о выплате российским семьям с детьми единого пособия. Он назвал его эффективной мерой для роста демографии в стране. «Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребенком 18-летия. Такое пособие получают свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин», — рассказал глава государства.

Путин также назвал материнский капитал «уникальным изобретением, которого нет нигде в мире». Кроме того, он рассказал о семейной ипотеке под шесть процентов и выплате в 450 тысяч рублей семьям, где появляется третий ребенок.

«Будем донастраивать эти инструменты дальше (...) С этого [вопросов демографии] должен начинаться ваш [губернаторов российских регионов] день и этим заканчиваться. Потому что это вызов для многих стран мира, в том числе и для России. Народонаселение — это то, что составляет страну. Одна территория — это хорошо, но она должна быть населена гражданами этой страны», — заключил президент.

Ранее Путин описал демографическую ситуацию фразой «девочки нужны». По его словам, уровень рождаемости в России упал до 1,41 процента.