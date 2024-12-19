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13:58, 19 декабря 2024Россия

Путин фразой «девочки нужны» описал демографическую ситуацию в России

Путин заявил, что количество женщин детородного возраста сократилось на 30 %
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Количество женщин в детородном возрасте в России сократилось на 30 процентов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства описал демографическую ситуацию фразой «девочки нужны». Путин счел ключевым для России вопрос повышения рождаемости. Он пояснил, что во многих развитых странах уровень рождаемости еще ниже.

Путин напомнил, что в России сохраняется семейная ипотека, для погашения которой можно использовать материнский капитал. Однако существующих мер поддержки, по его мнению, недостаточно, необходимо их развивать.

«Каждый рабочий день глав всех регионов страны должен начинаться и заканчиваться с демографических вопросов», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин возмутился тем, что россиян не предупредили о лимитах по семейной ипотеке.

ЖЗЛ
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