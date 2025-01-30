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13:59, 30 января 2025Экономика

Рядом с Сочи собрались построить первый искусственный остров

В России собрались построить первый насыпной остров в Черном море
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Unsplash

В 2026 году в России собрались начать строительство первого искусственного острова в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Насыпной остров планируют возвести рядом с Сочи. «С 2026 года мы планируем приступить к строительству защитных гидросооружений, так как делать тело острова можно только, когда защитили акваторию от воды и ветра», — рассказал управляющий директор планирующей реализовать проект «Корпорации Остров первый» Булат Шакиров.

Завершить проект планируют к 2031 году. Для строительства острова площадью 50 гектаров потребуется вложить не менее одного триллиона рублей — эти инвестиции окупятся примерно через 12 лет. На острове разместят гостиничные комплексы, туристические, спортивные и прогулочные зоны, музыкально-театральные площадки, комплекс апартаментов, а также центр изучения Черного моря. Общая площадь недвижимости будет достигать 1,5 миллиона квадратных метров.

Ранее в Киргизии собрались построить новый экологически чистый город под названием Кемин-Сити. Город расположится в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области, его площадь составит более 353 гектаров. Президент Республики Садыр Жапаров поручил кабмину разработать и утвердить концепцию строительства до 1 июня 2025 года.

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