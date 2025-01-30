Самая красивая женщина в мире пришла на показ в оголяющем ягодицы наряде

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой пришла на показ Christian Dior в рамках Недели моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Звезда сериала «Ход королевы» вышла на публику в черном боди с асимметричным вырезом на спине и юбке из цепей, сквозь которую просвечивали ее ягодицы.

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

Помимо этого, знаменитость надела босоножки на каблуках и длинные кожаные перчатки. Образ Тейлор-Джой завершили укладка на распущенных волосах и мейкап.

В июле 2024 года британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Аню Тейлор-Джой самой красивой женщиной в мире, опираясь на правило золотого сечения.