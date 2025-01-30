Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 30 января 2025Мир

Сенатор Чехии призвала повторить блокаду Ленинграда

Сенатор Чехии Немцова: России надо снова испытать блокаду Ленинграда
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Так она отреагировала в соцсети Х на празднование годовщины освобождения города от блокады.

«Пока мы чтим память жертв холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — написала Немцова. По ее словам, Запад может добиться такого эффекта для РФ, если введет более жесткие санкции, которые приведут к краху экономики страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      Сенатор Чехии призвала повторить блокаду Ленинграда

      Кеннеди-младший раскритиковал операции по смене пола у детей

      В Берлине эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза

      Посольство России заявило о контактах с США в связи с авиакатастрофой

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» распахнула пиджак и показала грудь на камеру

      Нацразведка США захотела содействовать переговорам по Украине

      Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов о Чубайсе

      На Западе рассказали об отношениях России и США при Трампе

      «Спартак» обыграл «Краснодар» на товарищеском турнире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше