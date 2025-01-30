Сенатор Чехии призвала повторить блокаду Ленинграда

Сенатор Чехии Немцова: России надо снова испытать блокаду Ленинграда

Экс-председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Так она отреагировала в соцсети Х на празднование годовщины освобождения города от блокады.

«Пока мы чтим память жертв холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — написала Немцова. По ее словам, Запад может добиться такого эффекта для РФ, если введет более жесткие санкции, которые приведут к краху экономики страны.