Шольц прокомментировал принятие плана по миграции в бундестаге

Шольц: Принятие в ФРГ плана по ужесточению миграционной политики — плохой знак

Принятие бундестагом плана оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики, который поддержали в том числе представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), является «плохим знаком» для страны. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.

«Мне понадобится еще время, чтобы осмыслить то, что мы пережили сегодня вместе. Этот день, несомненно, будет описан некоторыми как исторический. Впервые в немецком бундестаге принятие предложения большинством голосов обеспечила в том числе АдГ. Это плохой знак для парламента и для нашей страны», — говорится в публикации.

29 января парламент Германии проголосовал за резкое ужесточение политики миграции и предоставления убежища. План кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца включает пять пунктов по ужесточению миграционной политики ФРГ. В частности, документ содержит призыв ввести постоянный контроль на границах Германии, а также отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране.