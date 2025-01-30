Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:08, 30 января 2025Экономика

Внезапный сильный смог в Кемерово объяснили

Гидрометцентр: Смог в Кемерово возник из-за морозов и безветренной погоды
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Кемерово накрыл внезапный сильный смог. О причинах явления «Сибдепо» рассказали в областном Гидрометцентре.

Дым со специфическим запахом появился над центром города утром 30 января. «Выброс хлорки в Кемерово, сейчас в центре сильный запах хлора, туман», «Нечем дышать в районе ж/д вокзала, чем нас опять травят?» — жаловались кемеровчане в соцсетях.

По словам синоптиков, появление смога в городе связано с приходом антициклона. Воздушные массы не сменяются, подмораживает, а при отсутствии ветра такая погода способствует скоплению загрязняющих частиц в атмосфере, объясняют метеорологи. Кроме того, Кемерово изначально был построен в низинной местности, что влияет на экологическую обстановку в промышленном центре страны.

Ранее в Киргизии объявили о строительстве экологически чистого города. Населенный пункт под названием Кемин-Сити планируют возвести в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области, а его площадь, согласно первым проектам, составит превысит 353 гектаров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

      Заслуженный пилот России назвал виновных в авиакатастрофе в Вашингтоне

      Тренер Большунова объяснил отъезд лыжника в Европу

      Разозливший Ватикан автор «Кода да Винчи» выпустит новую книгу

      Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

      Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

      В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

      Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

      Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

      Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше