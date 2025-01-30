Внезапный сильный смог в Кемерово объяснили

Гидрометцентр: Смог в Кемерово возник из-за морозов и безветренной погоды

Кемерово накрыл внезапный сильный смог. О причинах явления «Сибдепо» рассказали в областном Гидрометцентре.

Дым со специфическим запахом появился над центром города утром 30 января. «Выброс хлорки в Кемерово, сейчас в центре сильный запах хлора, туман», «Нечем дышать в районе ж/д вокзала, чем нас опять травят?» — жаловались кемеровчане в соцсетях.

По словам синоптиков, появление смога в городе связано с приходом антициклона. Воздушные массы не сменяются, подмораживает, а при отсутствии ветра такая погода способствует скоплению загрязняющих частиц в атмосфере, объясняют метеорологи. Кроме того, Кемерово изначально был построен в низинной местности, что влияет на экологическую обстановку в промышленном центре страны.

Ранее в Киргизии объявили о строительстве экологически чистого города. Населенный пункт под названием Кемин-Сити планируют возвести в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области, а его площадь, согласно первым проектам, составит превысит 353 гектаров.