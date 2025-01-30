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15:34, 30 января 2025Мир

Стало известно об отношении американцев к влиянию Маска на Трампа

The Hill: 53 процента американцев не одобряют влияние Маска на Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Илон Маск и Дональд Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Порядка 53 процентов опрошенных американцев не одобряют влияние американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска на президента США Дональда Трампа и рассчитывают, что его роль в администрации не будет большой. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета.

«В опросе, проведенном Университетом Квиннипиак, 53 процента респондентов заявили, что они не поддерживают идею того, чтобы Илон Маск играл видную роль в администрации Трампа, в то время как 39 процентов заявили, что они поддерживают идею того, чтобы генеральный директор Tesla и SpaceX играл видную роль», — приводит издание данные исследования.

Дополнительно приводятся данные и об одобрении кадровой политики 47-го президента Соединенных Штатов. Согласно цифрам, 43 процентов респондентов поддерживают назначения Трампа, в то время как 45 процентов выступают против текущих решений.

Ранее депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс заявил, что Маск был выдвинут на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту свободы слова и прав человека. По его словам, это было сделано за последовательную поддержку миллиардером фундаментальных прав человека.

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