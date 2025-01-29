Евродепутат от Словении Гримс: Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за вклад в защиту свободы слова и прав человека. Об этом сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс в соцсети X.

По его словам, это было сделано за последовательную поддержку Маском фундаментального права человека на свободу слова. «Искренняя благодарность всем соавторам и всем, кто помогал в реализации этого сложного проекта!», — написал Гримс.

В 2024 году депутат норвежского парламента Мариус Нильсен выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира. Комментируя свое решение он отметил, что множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, «нацелены на улучшение общества, углубление знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на международном уровне».