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18:46, 20 февраля 2024Мир

Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Нильсен выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Депутат норвежского парламента Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя, миллиардера и владельца социальной сети X Илона Маска на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Daily Mail.

«Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, нацелены на улучшение общества, углубление знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на международном уровне», — заявил Нильсен, комментируя свое решение.

По словам депутата, он номинировал Маска на премию за его «непреклонную защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свои взгляды» в «постоянно поляризующемся мире».

Ранее на Нобелевскую премию мира был выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. 1 февраля сообщалось, что кандидатом на премию также стал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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      Елизавета Мытарева
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